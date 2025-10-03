E' successo pochi minuti prima delle 15, sul posto i Vigili del fuoco

ENNA – Attimi di paura, ma non si registrano feriti nell’incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato e un furgone lungo l’autostrada A19 Catania-Palermo. È accaduto pochi minuti prima delle 15 nella galleria San Nicola, tra Enna e Caltanissetta in direzione di Palermo.

I Vigili del fuoco di Enna sono al lavoro dalle 15, all’altezza del chilometro 114. Sul posto sono al lavoro anche gli operatori del 118 e la Polizia Stradale di Enna. Al momento il traffico è fermo in galleria per consentire i rilievi e la rimozione dei due mezzi.

