Scontro tra due mezzi pesanti: al momento è chiusa la Statale 514

Feriti i due conducenti.

CATANIA. La statale 514 “Di Chiaramonte” è provvisoriamente chiusa al traffico a Licodia Eubea a causa di un incidente avvenuto al km 27. Per cause in corso di accertamento, due mezzi pesanti sono entrati in collisione e, nell’impatto, i due conducenti sono rimasti feriti.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.