Sul posto anche la polizia locale e un'ambulanza del 118

CATANIA – Ha provocato due feriti l’incidente stradale avvenuto stamattina in via Monsignor Ventimiglia, angolo di via Verdi. Due auto si sono scontrate e ne è venuto fuori un forte impatto, tale da richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco, oltre che dell’ambulanza del 118.

Sul posto anche la Polizia locale. Uno dei due conducenti dell’auto è stato estratto dal veicolo: a causa del violento impatto era rimasto incastrato nell’abitacolo. Entrambi sono stati affidati alle cure del 118.