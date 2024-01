Scoperto a sostenere l’esame al posto della fidanzata: arrestato giovane vestito da donna

L'inganno è stato rapidamente scoperto dagli esaminatori

INDIA – Scoperto a sostenere l’esame al posto della fidanzata. Angrez Singh, un giovane indiano di 26 anni, si è travestito da donna nel tentativo di superare la prova a nome della sua compagna. Questa storia insolita emerge dalla città di Kotkapura, nel Punjab, dove il giovane, mosso da un affetto profondo, ha orchestrato un piano elaborato che, tuttavia, si è rivelato fallimentare.

Sostenere l’esame al posto della fidanzata: il piano

Angrez Singh, indossando abiti femminili e con il viso truccato, ha tentato di ingannare gli esaminatori della Dav Public School, un istituto per operatori sanitari. La polizia locale, sotto la guida del portavoce Manoj Kumar, ha confermato l’accaduto, rivelando come Singh avesse modificato il proprio aspetto per accedere all’aula d’esame.

La fidanzata di Singh, Paramjit Kaur, 34 anni, era stata precedentemente bocciata in quell’esame, spingendo il giovane a compiere un gesto estremo. Le immagini del suo travestimento, che includevano un documento con la sua foto in versione femminile, sono diventate virali sui social media, mostrando fino a che punto Singh fosse disposto ad andare per amore.