Tra le province di Messina ed Enna

PALERMO – Quattro scosse di terremoto in Sicilia. Tre sono state avvertite nel Messinese, nella zona di Cesarò, e San Teodoro, una a Troina, in provincia di Enna.

La sequenza dei terremoti

La prima , alle 6:07, ha avuto una magnitudo 4. La seconda, pochi minuti dopo, di magnitudo 2. Le scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv a una profondità di 19 km e 24 km. A seguire altre due scosse: una a San Teodoro (Messina), di magnitudo 2.1, e una quarta a Troina (2.2).

La Protezione civile: “Nessun danno”

“A seguito dell’evento sismico registrato alle ore 6:07 di oggi, 5 luglio, in provincia di Messina, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose”. Lo comunica la Protezione civile.