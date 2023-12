Sculture di sale nella miniera di Petralia Soprana, le opere di sei artisti

Sulle Madonie

PALERMO – Due week end di arte, musica ed eventi. A Raffo (Petralia Soprana, Palermo), il coincidenza della riapertura del Macss, (Museo di Arte Contemporanea Sottosale), la sesta edizione della Biennale di Scultura di Salgemma ha portato sulle Madonie sei artisti a scolpire blocchi di sale trasformati in opere d’arte da ricollocare nel Museo sito all’interno della Miniera Italkali.

Borgo Raffo ha ospitato gli scultori, calandoli in un contesto naturale e rurale d’altri tempi. Su invito delle Associazioni Sottosale di Soprana ed Arte e Memoria del Territorio di Milano, con la collaborazione del Comune di Petralia Soprana e dell’Ente Parco delle Madonie, partners tecnici la direzione didattica del Domina di Petralia Sottana e le ass. Gruppo folk U Raffo e Raffo Sport club, Salvo Alibrio, Fabio Badolato, Vanessa Bonino, Giuseppe Donnaloia, Gianfranco Macaluso e Johan Romme hanno oggi concluso le sculture che saranno a breve ricollocate nel Macss.

Tra le opere ultimate, una splendida Santa Barbara di sale opera di Macaluso da oggi (festa di S. Barbara) al termine della santa messa, collocata nella omonima cappella in miniera. Nei due week end di apertura museale autorizzati dalla Società italkali, migliaia di visitatori, provenienti da tutta la Sicilia e anche dal resto d’Italia, sono accorsi per ammirare le 40 sculture collocate nei diecimila metri quadri di nuovo allestimento museale, arricchito da istallazioni digitali, reperti di archeologia industriale e mostre temporanee, ma anche per scoprire il borgo, le sue tradizioni e la sua storia legata alle lotte per la terra.

“Una biennale di artisti, contadini ed operai” ha commentato il presidente dell’Associazione Sottosale Carlo Li Puma “voluta per sottolineare l’importanza, per tutto il territorio delle Madonie, della riapertura del Museo di Sculture di Salgemma dentro la miniera italkali”. Il museo sarà ancora visitabile nella sola giornata di sabato 16 dicembre 2023, prenotazione obbligatoria al tel 366 38 78 751.