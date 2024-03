Scuola, 100 giorni agli esami di maturità: 7 studenti su 10 sono in ansia

L'orale è la prova più temuta. Uno su due ripeterebbe la scelta del percorso di studi

ROMA – Mancano ormai 100 giorni dagli esami di Maturità. In un sondaggio condotto da ScuolaZoo a cui hanno risposto 5.000 maturandi, il 69% dichiara di essere già in pensiero per l’esame, e la maggior parte di loro (74%) dice di esserlo soprattutto per l’esame orale. Una preoccupazione che deriva forse dalla scarsa preparazione che ritengono di avere: il 60% infatti dice di sentirsi poco preparato. Il sondaggio sfata anche alcuni luoghi comuni che vedono gli studenti spesso pentiti del percorso di studi scelto e non pronti per decidere cosa fare dopo le scuole superiori. Uno su due dichiara che tornando indietro sceglierebbe la stessa scuola, tra le motivazioni il 56% dice che in questi la scuola “lo ha fatto sentire bene” e il 69% è soddisfatto per i legami di amicizia nati tra i banchi.

Sul futuro, invece, il 40% dei rispondenti risponde di avere le idee ben chiare, e solo il 22% è totalmente incerto sul percorso da intraprendere. In occasione dei 100 giorni alla Maturità ScuolaZoo farà un tour dell’Italia per incontrare migliaia di studenti: lo staff ScuolaZoo è partito il 7 marzo da Milano, passando nei giorni successivi a Padova, Ravenna, Roma, Frosinone, Montecatini Terme,Lucca, Pisa, fino ad arrivare a Viareggio per la grande festa, per poi proseguire nel Sud Italia fino ad Agrigento dopo l’11 marzo.