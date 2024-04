Scuola, protesta al Majorana per un passaggio pedonale in via Astorino

Il problema era stato segnalato dall’USR Sicilia e all’Ufficio Traffico del Comune

PALERMO – Manifestazione di protesta pacifica stamattina davanti ai cancelli dell’Istituto statale Ettore Majorana, in via Gerardo Astorino, a Palermo. Gli studenti chiedono l’istituzione di un passaggio pedonale sicuro per raggiungere più agevolmente dalla scuola la fermata delle linee di autobus in corrispondenza di Villa Adriana.

Attualmente, gli studenti che frequentano gli Istituti superiori Majorana, Cascino e Cassarà (che hanno sede tra le vie Fattori e Astorino) sono costretti a percorrere un tratto della Florio compreso tra la via Claudio Domino e viale Cottolengo, senza marciapiede su entrambi i lati. Il problema era stato segnalato dall’USR Sicilia lo scorso marzo e all’Ufficio Traffico del Comune