San Mauro Castelverde, al via i lavori del nuovo edificio scolastico

Il sindaco Minutilla: "Un sogno che a breve diventerà realtà"

PALERMO – La scuola primaria di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, avrà una sede propria. Il nuovo edificio sarà realizzato con le risorse assegnate dal ministro dell’istruzione, a valere sui fondi Pnrr.

Il progetto

L’importo complessivo del progetto finanziato è di 2 milioni e 370mila euro e i lavori saranno eseguiti dall’impresa “Spallina costruzioni” di Gangi (Palermo) che si è aggiudicata l’appalto.

Il nuovo istituto sarà realizzato accanto al plesso scolastico e alla palestra della scuola media, si creerà così una vera e propria cittadella dedicata all’istruzione, uno spazio finalizzato all’apprendimento e all’educazione per favorire la cultura e il confronto.

“Un sogno che diventerà realtà”

“Da sempre – dice il sindaco Giuseppe Minutilla – la scuola è stata ospitata in edifici provvisori e adattati. Una condizione inaccettabile per i ragazzi ma anche per noi amministratori. Una problema che ho sempre cercato di risolvere percorrendo tutte le strade possibili. Finalmente oggi ci siamo riusciti e anche questo sogno a breve diventerà realtà. Poter dare ambienti scolastici idonei e più sicuri ai nostri bambini ma anche a coloro che vi lavorano è una grande soddisfazione”.