Scuole a Palermo, il Comune finanzia i lavori in tre palestre

Approvati i progetti, cantieri per un milione

1' DI LETTURA

PALERMO – Quasi un milione di euro da spendere per rifare il look di tre palestre di altrettante scuole di Palermo. La giunta comunale approva i progetti esecutivi per i lavori che interesseranno gli istituti “Saladino”, “Colozza” e “Di Vittorio” grazie ai fondi messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione nel 2020 a valere su risorse europee.

Per la palestra del plesso scolastico “Di Vittorio”, quartiere Sperone, l’intervento vale quasi 350 mila euro con una base d’asta di 238 mila e il cronoprogramma prevede la fine del cantiere per il maggio del 2024: saranno sostituiti pavimento e finestre della palestra al chiuso (200 metri quadrati), verrà riqualificato lo spazio esterno e rifatto l’impianto di illuminazione, oltre ad allestire un campo da pallavolo e uno da basket.

Stessa cifra per la “Saladino” di via Barisano da Trani del quartiere San Giovanni Apostolo (ex Cep): l’area da 470 metri quadrati sarà riqualificata anche dal punto di vista energetico con attrezzature per pallacanestro e pallavolo, un sistema fonoassorbente per non disturbare le aule sottostanti, nuovi led e infissi automatizzati a distanza.

Costeranno 330 mila euro gli interventi che riguarderanno l’istituto “Colozza Bonfiglio” di via Imera, quartiere Zisa: lo spazio da riqualificare, grande circa 500 metri quadrati, comprende anche una pista di atletica a tre corsie ormai inutilizzabile che sarà interamente rifatta; il campo sportivo polivalente sarà adatto per il basket e il volley, mentre l’esterno sarà illuminato e reso più sicuro.