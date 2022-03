Sebastiani: “Incidenza in fase di stallo”

Il covid ancora non è sconfitto e continua a contagiare la popolazione

“In quasi la metà delle province italiane l’incidenza dei casi di Covid-19 è in fase di stallo o di crescita; in nove di esse, inoltre, si sta osservando una crescita almeno del 10%“. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani,dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

“L’analisi dei dati dell’incidenza dei positivi ad entrambi i tipi di test, antigenico e molecolare, nelle ultime due settimane per le 107 province italiane rivela che quasi metà di esse (49) è in fase di stallo, o di crescita”, rileva l’esperto.

“Si osserva – aggiunge – la presenza di sei cluster di province contigue: il primo di province piemontesi e lombarde, uno di province venete e friulane, uno con province toscane, umbre e marchigiane, uno di province molisane, campane, pugliesi e lucane, uno di province calabresi e l’ultimo con due province contigue siciliane”.