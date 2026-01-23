 Olimpiadi Milano-Cortina: scatta l'allerta bagarinaggio
Secondary ticketing, Olimpiadi Milano-Cortina: scatta l’allerta bagarinaggio

Agcom ha avviato due procedimenti
I CONTROLLI
ROMA – Il secondary ticketing “colpisce” anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Agcom ha avviato due procedimenti nei confronti dei due principali operatori internazionali che si occupano di rivendita dei tagliandi, accusati di aver messo in vendita un numero consistente di biglietti a prezzi superiori a quelli ufficiali.

Secondo quanto emerso, le piattaforme coinvolte avrebbero commercializzato, in parte ad un costo maggiorato, biglietti relativi a oltre cento eventi inseriti nel programma olimpico. Tra questi eventi figurano le cerimonie di apertura e chiusura, ma anche numerose competizioni sportive, sia indoor che outdoor. 

I procedimenti sono arrivati dopo una complessa attività di controllo condotta dalla guardia di finanza con il supporto della Fondazione Milano-Cortina e della Siae. 

