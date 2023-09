Seduta-lampo all’Ars dopo la pausa estiva, aula vuota e La Vardera ironizza: “Vacanza?”

De Leo nuovo capogruppo di Sicilia vera

PALERMO – I deputati regionali fanno ritorno a Sala d’Ercole dopo la pausa estiva ma è stata una seduta mordi e fuggi all’Ars. L’Aula si è aperta con la guida del vice presidente, Nuccio Di Paola, vista la momentanea indisponibilità di Gaetano Galvagno, a riposo dopo l’incidente stradale che lo visto protagonista domenica.

Sicilia Vera: De Leo nuovo capogruppo

Di Paola ha comunicato l’ingresso del deputato Salvatore Geraci nel gruppo della Lega e annunciato che la compagine deluchiana di Sicilia Vera, che passa da quattro a tre deputati, “rimarrà temporaneamente in vita finché il Consiglio di presidenza non avrà deliberato a riguardo”. Il timone del gruppo è passato ad Alessandro De Leo.

Seduta rivista e opposizione sul piede di guerra

Dopo una breve sospensione, la seduta è stata rinviata a mercoledì pomeriggio per consentire ai capigruppo di riunirsi e stilare una road-map dei lavori d’aula. Una decisione che ha creato qualche mal di pancia tra i deputati di opposizione che hanno denunciato l’assenza dei membri del governo e di buona parte dei deputati di maggioranza. “Governo ancora in vacanza, oggi in aula non un componente e non un deputato della maggioranza: avvilente, seduta aperta e conclusa senza un nulla di fatto”, ha commentato il deputato di Sud chiama nord Ismaele La Vardera. La Vardera ha aggiunto: “Per la maggioranza è ancora il 36 agosto, è avvilente notare che sui banchi del governo non sedeva nessuno. Il governo non ha ancora appreso il costume al chiodo. Per quanto durerà ancora questa mancanza di rispetto verso i siciliani?”.