SeeSicily, FdI fa quadrato e manda un messaggio a Schifani

"Non è il tempo di personalismi o di uomini soli al comando”.

PALERMO – “Non è il tempo di personalismi o di uomini soli al comando”. Fratelli d’Italia fa quadrato su Seesicily e sulla gestione del Turismo, da Pappalardo a Messina e Scarpinato. Ma per comprenderne il senso politico, bisogna iniziare dalla fine della nota ufficiale, firmata da tutta la deputazione regionale e nazionale e indirizzata, per direttissima, al presidente della Regione Renato Schifani.

Lo stesso che ha gestito in prima persona il dossier Cannes ottenendo la revoca in autotutela, dopo un’inchiesta interna, della procedura portata avanti dai dipartimenti guidati, politicamente, dai meloniani.

Le paroline magiche

Dopo la frase finale, segue a ruota una “certezza”, auspicata dalla deputazione di FdI, “che il presidente Schifani, con il noto equilibrio che possiede, riconosca il lavoro svolto riuscendo a unire e a trovare soluzioni, invece di dare l’immagine esterna di uno scollamento che di certo nuoce al governo regionale”.

FdI, quindi, ricorda che lo scollamento che al momento è soltanto “apparente”, nuocerebbe al governo a trazione Schifani. E perché? Presto detto nel paragrafo successivo: “I parlamentari nazionali e regionali di FdI vogliono affrontare con il presidente Schifani i tanti dossier aperti: dai rifiuti sino alle infrastrutture”.

Proprio a questo punto arrivano le paroline magiche, che non suonano magari come un avvertimento ma, quantomeno, come un promemoria: “Non è tempo di personalismi o di uomini soli al comando”.

Riepilogando, il primo gruppo parlamentare alla Regione, con alle spalle il governo nazionale, rilancia l’azione di governo di Schifani, passando, però, dalla necessità di un riconoscimento del lavoro svolto.

I “meriti degli assessori”

I meloniani emettono la pagella sulla gestione in house del Turismo: “Il lavoro degli esponenti di Fratelli d’Italia che si sono avvicendati alla guida dell’assessorato al Turismo negli ultimi anni è stato indefesso e volto a far crescere la naturale vocazione della Sicilia all’ospitalità e a diffondere una rinnovata immagine nel mondo con campagne mirate”.

La deputazione rievoca i dati già anticipati, qualche mese fa, dall’ex assessore Manlio Messina, quando scoppiò il caso Cannes: “Gli assessori Sandro Pappalardo, Manlio Messina, Francesco Scarpinato ed Elvira Amata hanno lavorato con abnegazione – si legge nella nota ufficiale – e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Le ricerche di hotel nelle zone turistiche sono incrementate, per Bankitalia nel 2022 c’è stato un +63,3% di arrivi e un più +54,9% di presenze nell’Isola tra gennaio e agosto 2022 rispetto all’anno precedente. Nel 2019 i turisti si fermavano in Sicilia 2,6 notti, dai dati del 2022 è emerso che il dato è aumentato a 3,4 notti di permanenza”.

Le “linee di indirizzo”

Gli esponenti di FdI ricordano che gli assessori danno le “linee di indirizzo”, mentre la dirigenza regionale si occupa degli atti amministrativi. “La politica dà un indirizzo – insistono – e la burocrazia realizza.

Ben vengano i controlli su tutti i progetti e le procedure messe in campo ma spiace constatare che il recente provvedimento di revoca della manifestazione “Palermo Sport Tourism Arena” venga utilizzato come una clava contro la parte politica e l’assessore in carica”. I meloniani sottolineano ancora che lo stesso metodo che è stato utilizzato con l’ex assessore regionale Manlio Messina”.

Il messaggio a Schifani

“Auspichiamo – dicono ancora gli esponenti di FdI – dunque, che il presidente della Regione intervenga con chiarezza per sgombrare il campo da speculazioni politiche che nuocciono all’immagine del governo regionale che abbiamo contribuito a far eleggere, risultando il primo partito e sostenendo convintamente la figura di Renato Schifani quale figura di equilibrio e di garanzia”.

La deputazione del partito di Giorgia Meloni fissa “un punto fermo”, che riguarda la lettura politica del Giro di Sicilia e del progetto Seesicily, finiti nel mirino delle verifiche di Schifani:

“Sono state vetrina importante per l’Isola così come il progetto di SeeSicily che, a detta degli stessi albergatori, ha rappresentato una ciambella di salvataggio nel periodo post Covid per migliaia di strutture”.

In pratica FdI invita Schifani a modificare l’approccio ai temi del Turismo. Un invito politico si intende, come anche le conseguenze del rifiuto: rischierebbero di essere politiche. Da leggere in filigrana col messaggio del braccio operativo nella cultura dI FdI Carlo Auteri. LEGGI ANCHE: Revoca SeeSicily, Auteri (FdI): “Azione gravissima, Schifani intervenga”. To be continued…