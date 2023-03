‘SeeSicily’, la replica di FdI: “Dal M5s polemica pretestuosa”

I meloniani dell'Ars: "Sostegno ad Amata"

PALERMO – Fratelli d’Italia risponde al Movimento cinque stelle sul caso ‘SeeSicily’. Dopo la conferenza stampa dei pentastellati questa mattina all’Ars, una nota dei meloniani risponde alle accuse lanciate da Luigi Sunseri, Antonino De Luca e Nuccio Di Paola.

“Sostegno ad Amata”

“Dai deputati regionali dei M5S ci saremmo aspettati risposte dettagliate alle dettagliate spiegazioni fornite dall’assessore Elvira Amata su ‘SeeSicily’ – dicono i deputati FdI all’Ars -. Purtroppo prendiamo atto che continuano ad avere come unico obiettivo quello di alzare ulteriormente il livello dello scontro politico, con una polemica pretestuosa e per giunta basata su una scarsa conoscenza della materia. Ribadiamo, quindi, che proprio per questo sarebbe opportuno che Luigi Sunseri si dimettesse dalla carica di presidente della Commissione sulle attività dell’Unione Europea. All’assessore Elvira Amata- che in continuità del precedente governo regionale sta ben operando- rinnoviamo il nostro pieno sostegno”.