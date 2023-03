SeeSicily, l’attacco del M5s: “Schifani tolga l’assessorato del Turismo a FdI” VIDEO

Il gruppo pentastellato annuncia un esposto alla Corte dei conti

“La gestione quasi ‘militare’ dell’assessorato al Turismo è stata fallimentare in questi anni”. Lo ha detto il deputato regionale del M5s, Luigi Sunseri, nel corso della conferenza stampa all’Ars in merito alla vicenda “See Sicily”, il programma di promozione turistica ideato dalla Regione Siciliana sotto la gestione Musumeci per rilanciare il settore nell’Isola dopo la pandemia.

I deputati del M5s hanno promesso clamorosi sviluppi sulla vicenda, e chiedono al governatore della Sicilia di “Liberare l’assessorato al Turismo da Fratelli d’Italia.

M5s a Schifani: “Togliere l’assessorato del Turismo a FdI”

“Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha preso delle decisioni importanti rimuovendo il precedente assessore al Turismo – ha ricordato Sunseri -, ma lasciando comunque l’assessorato del turismo a FdI. Quello che noi chiediamo è di evidenziare questa vicenda che è molto più grossa rispetto a quella di Cannes e che probabilmente avrà ulteriori risvolti”.

Di Paola: “Presenteranno un esposto alla Corte dei Conti”



“A breve presenteranno un esposto alla Corte dei Conti con tutti i documenti raccolti sulla vicenda ‘See Sicily'”. Lo ha annunciato il vice presidente vicario dell’Ars, Nuccio Di Paola, nel corso della conferenza stampa del gruppo pentastellato a Palazzo dei Normanni in merito al programma di promozione turistica ideato dalla Regione Siciliana sotto la gestione Musumeci per rilanciare il settore nell’Isola dopo la pandemia.

“Da sei anni Fratelli d’Italia ha militarizzato il turismo. Il presidente della Regione, Renato Schifani, la smetta di essere complice, abbia un sussulto di dignità e prenda le distanze da quel governo Musumeci”, ha detto Di Paola.

De Luca: “Qualcosa non va, i siciliani meritano trasparenza”

All’incontro di oggi ha preso parte anche il capogruppo dei pentastellati all’Ars Antonino De Luca. “Per quanto ci riguarda questo è un vero preavviso di sfratto dall”assessorato al Turismo nei confronti di Fratelli d’Italia – ha detto De Luca – È evidente che c’è qualcosa che non va. Credo che ai siciliani sia dovuta trasparenza e serenità, anche a prescindere da quello che sarà poi l’esito dei procedimenti che potrebbero nascere. Credo che sia un atto di correttezza, di lealtà nei confronti dei siciliani assegnare quell’assessorato a una forza politica diversa da quella che l’ha governata in questi sei anni”.