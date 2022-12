Segre: “Oggi un po’ di sfortuna, siamo rammaricati”

“Abbiamo avuto diverse occasioni soprattutto nel primo tempo. Ci è mancato il gol ma i miglioramenti ci sono“

PALERMO – “Peccato per il palo perché ho dato tutto per cercare di esultare sotto i nostri tifosi. Oggi c’è stata un po di sfortuna in tutte e 3 le occasioni che ho avuto. Stiamo mettendo tutto l’impegno possibile per cercare di segnare. Sarà per la prossima volta“. A dichiararlo è il centrocampista del Palermo Jacopo Segre al termine della gara terminata 0-0 contro il Como.

“I miglioramenti sono frutto del lavoro che stiamo facendo da tanto tempo e oggi ne è stata la prova. Abbiamo cercato di giocare a calcio; abbiamo avuto diverse occasioni soprattutto nel primo tempo. Ci è mancato il gol ma i miglioramenti ci sono“.

Anche Segre si è soffermato sul possibile rigore non dato al Palermo: “Ero fuori quando c’è stato il contatto su Brunori, dal video mi è sembrato ci fosse stato il contatto ma non è mio compito giudicare questo episodio“.

“Il rammarico è tanto, soprattutto volevamo dedicare questa gioia ai tifosi che ci sostengono sempre. La sfortuna c’è stata e sicuramente vincere in casa ci manca. Mi sento felice dal primo giorno che sono qua a Palermo – ha concluso Segre -e do tutto me stesso per questa maglia. Sono contento del lavoro che sto facendo“.