Segreteria Pd, area Orfini: “Noi alternativi a Barbagallo”

Malumori nella minoranza del partito.

PALERMO – Il Pd siciliano dà vita alla nuova segreteria regionale: non si lascia attendere il commento dell’area Orfini. “Auguri alla nuova segreteria del Pd. Sta succedendo esattamente quello che avevamo denunciato in direzione: dopo il fallimento alle regionali il segretario regionale non ritiene di celebrare alcun congresso allo scopo di rimanere aggrappato alla segreteria”, scrive in una nota il coordinamento regionale dell’area Orfini. Il giudizio negativo sull’operato del segretario rimane immutato.

“Immaginiamo che in questo sarà stato confortato dalla nuova maggioranza che vede in Peppe Provenzano, Mirello Crisafulli e Antonello Cracolici i principali protagonisti. Ribadiamo, laddove necessario, di sentirci alternativi a questo processo ed anche orgogliosi di non stare in questo pastone”. si legge.