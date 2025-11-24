Interpelli aperti per dei posti strategici della burocrazia regionale

PALERMO – Due bandi per altrettante figure di vertice della Regione Siciliana: quelle di segretario e di ragioniere generale. C’è aria di novità in due degli uffici più ambiti dell’amministrazione regionale. I giochi sono aperti su entrambi i fronti, sia per i circa seicento dirigenti della Regione (quasi tutti di terza fascia) che per eventuali figure esterne. Gli interpelli sono in corso e circolano già alcuni nomi.

La partita della Segreteria generale

Per la Segreteria generale, posto che fu ricoperto da Maria Mattarella, il nome più ricorrente è quello dell’attuale ragioniere generale Ignazio Tozzo. Uno dei possibili competitor, Giovanni Bologna, del resto, è rimasto all’Avvocatura generale con una proroga di altri due anni fino al pensionamento.

Palazzo d’Orleans, dove ha sede la Segreteria generale della Regione

La segreteria generale al momento viene guidata ad interim da Margherita Rizza, nominata nel novembre 2024 dopo la scomparsa di Mattarella. La Giunta Schifani nei giorni scorsi ha approvato una nuova proroga tecnica per Tozzo alla Ragioneria generale. Quest’ultimo aveva già goduto di un prolungamento d’incarico, che era in scadenza il 30 novembre. Tozzo, quindi, resterà al suo posto fino a gennaio. C’è da preparare il Rendiconto e da seguire l’iter di Bilancio e Legge di stabilità, come segnalato anche dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, poi la strada per la Segreteria generale sarà libera.

La corsa alla Ragioneria generale

Nel frattempo si chiuderà anche l’interpello per il nuovo ragioniere generale. In questo caso la partita appare più aperta. Diversi i nomi che circolano tra i dipendenti regionali e sono tutti di dirigenti interni all’Amministrazione. Una delle strade possibili conduce al dipartimento Bilancio: Caterina Murania, Luciano Calandra e Gloria Giglio, che guidano diversi Servizi del dipartimento, sono tra i papabli. Un’altra opzione porta a due figure molto note della burocrazia regionale: Giulio Guagliano, attuale direttore generale di Irfis, e Filippo Nasca, dg del Fondo Pensioni.

L’assessorato regionale all’Economia, dove ha sede la Ragioneria generale

Il salario accessorio

Le partite per due posti strategici e decisamente ambiti dell’amministrazione regionale, sia da parte dei dirigenti interni che da possibili figure professionali esterne, sono aperte. Oltre al normale stipendio da dirigente generale, infatti, Segreteria e la Ragioneria garantiscono una parte accessoria ulteriore pari a circa settantamila euro lordi all’anno.