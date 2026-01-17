 Sei lavoratori in nero in un cantiere a Catania: una denuncia
Sei lavoratori in nero in un cantiere a Catania: una denuncia

Nel corso di una ispezione dei carabinieri
IL PROVVEDIMENTO
di
CATANIA – Sei lavoratori in nero, su sette presenti, sono stati scoperti dai carabinieri della stazione Piazza Dante, con il supporto del Nil. È accaduto durante un controllo in un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di un immobile privato a Catania.

Al termine dell’ispezione, il committente dei lavori, un 48enne, è stato denunciato per violazioni penali al Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito delle violazioni riscontrate, è stata elevata una sanzione amministrativa complessiva di 11.700 euro. 

