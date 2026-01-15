 'Senza' di Gaetano Perricone al Cre.zi Plus
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

‘Senza’ di Gaetano Perricone al Cre.zi Plus

1 min di lettura

La vita con i suoi tortuosi percorsi, la sua forza, la sua speranza, la sua sorprendente essenza è il tema di fondo dei primi tre appuntamenti del 2026 con il Circolo della stampa di Assostampa a Palermo.

Il ricordo, la forza, l’amore, la lotta per la vita sono i temi che fanno da sottofondo all’appuntamento che apre il calendario del nuovo anno, il 15 gennaio alle 18 al Cre.zi Plus, ai Cantieri culturali alla Zisa, dove Gaetano Perricone, giornalista e scrittore palermitano di grande esperienza, segretario del Gruppo pensionati siciliani, racconterà la sua toccante esperienza da caregiver per la moglie Daniela, prematuramente scomparsa lo scorso maggio, racchiusa nelle pagine di “Senza. Del dolore e dell’amore”.

Accanto a Gaetano Perricone, ci saranno Roberto Leone, Claudia Mirto e in collegamento Deborah Maradini, psiconcologa dell’Istituto Besta, autrice della prefazione del libro. L’ospedale Besta ha ospitato la prima presentazione di “Senza” nello scorso novembre, inserite nella settimana di Book city a Milano.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI