‘Senza’ di Gaetano Perricone al Cre.zi Plus

La vita con i suoi tortuosi percorsi, la sua forza, la sua speranza, la sua sorprendente essenza è il tema di fondo dei primi tre appuntamenti del 2026 con il Circolo della stampa di Assostampa a Palermo.

Il ricordo, la forza, l’amore, la lotta per la vita sono i temi che fanno da sottofondo all’appuntamento che apre il calendario del nuovo anno, il 15 gennaio alle 18 al Cre.zi Plus, ai Cantieri culturali alla Zisa, dove Gaetano Perricone, giornalista e scrittore palermitano di grande esperienza, segretario del Gruppo pensionati siciliani, racconterà la sua toccante esperienza da caregiver per la moglie Daniela, prematuramente scomparsa lo scorso maggio, racchiusa nelle pagine di “Senza. Del dolore e dell’amore”.

Accanto a Gaetano Perricone, ci saranno Roberto Leone, Claudia Mirto e in collegamento Deborah Maradini, psiconcologa dell’Istituto Besta, autrice della prefazione del libro. L’ospedale Besta ha ospitato la prima presentazione di “Senza” nello scorso novembre, inserite nella settimana di Book city a Milano.