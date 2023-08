Sequestrati coltelli e strumenti per lo scasso, 7 denunciati a Taormina

I controlli dei carabinieri

CATANIA – I Carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” hanno controllato oltre 150 persone e più di 80 autovetture con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Proprio nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno sorpreso un 21enne ed un 19enne in possesso di una mazza da baseball in macchina senza giustificato motivo e pertanto li hanno deferiti all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Un 73enne e un 50enne della provincia di Catania, già noti alle forze dell’ordine per reati conto il patrimonio, sono stati sorpresi dai militari dell’Aliquota Radiomobile aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta nel comune di Giardini Naxos e, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di strumenti atti allo scasso, quali chiavi, grimaldelli e palanchini.

Gli strumenti atti all’effrazione sono stati sottoposti a sequestro e i due sono stati denunciati in stato di libertà. Altre due persone, un 20enne ed un 52enne, sono stati denunciati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” rispettivamente per possesso ingiustificato di un tirapugni e per porto abusivo di due coltelli di genere vietato.