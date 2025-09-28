La Procura di Ragusa esclude l'ipotesi dello scopo estorsivo

VITTORIA (RAGUSA) – Gli investigatori continuano a cercare di dipanare la matassa del misterioso rapimento del diciassettenne. Lo hanno portato via giovedì sera quattro banditi, a bordo di due automobili, mentre era con un gruppo di amici a Vittoria, nel Ragusano.

In queste ore vengono visionati tutti i video delle videocamere attive lungo le strade che l’auto col rapito a bordo avrebbe potuto percorrere. L’obiettivo è cercare di arrivare al luogo dove il giovane sarebbe stato tenuto sequestrato, incappucciato, dai banditi.

Procura esclude sequestro a scopo d’estorsione

Uno di essi parlava con l’accento siciliano. Nel frattempo vengono anche rilette le dichiarazioni del giovane sequestrato. Il ragazzo ha riferito quanto tempo ha impiegato l’auto dal luogo dov’era tenuto al posto dov’è stato rilasciato.

Il procuratore di Ragusa Francesco Puleio ha escluso il sequestro a scopo di estorsione ma non ha spiegato né lasciato intendere quale potessero essere le ragioni del sequestro durato meno di 24 ore: il giovane la sera dopo sarebbe stato lasciato per strada.

L’ipotesi di un segnale della criminalità

Nessuna pista è tralasciata avevano detto gli inquirenti e tra queste c’è anche quella che parla di un segnale di forza dimostrativo da parte della criminalità locale dopo che sulla scena sembra si siano affacciati albanesi che dopo aver cominciato a lavorare come mano d’opera nelle serre del circondario avrebbero anche cominciato a gestire affari illeciti.

A Vittoria è latitante Gianfranco Stracquadaini, accusato del tentativo di omicidio di un ex collaboratore di giustizia, un uomo legato alla criminalità organizzata, che gestisce il traffico di droga e le estorsioni nella zona, e che potrebbe essere un collante tra criminalità locale e albanese.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA