Mattarella: “Il disegno eversivo di via D’Amelio è stato sconfitto”

Meloni: "Esempio di coraggio e amore per la patria"

PALERMO – “La strage di via D’Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani”, scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Disegni eversivo sconfitto”

“Con il ‘contributo’ di ‘uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni’, quel ‘disegno eversivo’ è ‘stato sconfitto’. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Catturando e condannando carnefici e mandanti”, aggiunge il Capo dello Stato nel giorno in cui si commemorano le vittime della strage del ’92.

“Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, i cui nomi sono iscritti per sempre nella memoria della Repubblica: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina”, prosegue il presidente della Repubblica.

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“Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile”

“A trentaquattro anni dall’eccidio restano intatti i nostri sentimenti di solidarietà e di vicinanza con i familiari di tutti coloro – uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni – che hanno difeso la nostra comunità dal cancro mafioso – conclude Mattarella -. Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese. Con la loro professionalità e il loro coraggio hanno istruito processi che prima non si riuscivano a celebrare. Con il loro impegno nelle istituzioni hanno dato allo Stato nuovi e più avanzati strumenti nella lotta alle mafie. Con la loro passione hanno seminato la cultura di legalità, insegnando ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno è parte della coscienza democratica della Repubblica”.

Meloni: “Eredità di coraggio e amore per la patria”

“Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia. E ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un’eredità fatta di coraggio, amore per la Patria e fiducia nei giovani: ‘Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo’. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità”, scrive sui social la presidente del consiglio, Giorgia Meloni.