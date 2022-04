Serhiy Pronevych, atleta ucraino torturato e ucciso ritrovato nel seminterrato

Il 12 marzo si erano perse le sue tracce

Torturato e ucciso dall’esercito. Così è morto Serhiy Pronevych, famoso atleta ucraino, arruolatosi tra le milizie di Kiev.

Il suo corpo senza vita è stato trovato con i segni delle violenze e le manette ai polsi, in un seminterrato della caserma dei vigili di fuoco vicino a Trostyanets nella regione di Sumy. Nell’ottobre 2019 era entrato nel ‘Libro dei primati dell’Ucraina’ correndo una maratona di 42 km con l’equipaggiamento militare completo di un soldato ucraino.

Secondo quando raccontato dalla madre, Pronevych era entrato a far parte della difesa territoriale: il 12 marzo si erano persi i contatti con lui e non si sa ancora se è caduto in una trappola o è stato catturato durante una sparatoria.