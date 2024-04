Pallanuoto, il TeLiMar cade in casa contro il Quinto in gara 1 dei playoff

In gara 2, a Genova, il club ligure può chiudere i conti

PALERMO – Conclusa la stagione regolare al quinto posto di Serie A1 maschile di pallanuoto, il TeLiMar Palermo si tuffa nelle fasi playoff con l’obiettivo di mantenere la posizione in classifica che vale l’accesso alla LEN Euro Cup. Il primo ostacolo da affrontare è l’Iren Genova Quinto, ospite dei palermitani all’Olimpica di viale del Fante in occasione della prima delle due gare in programma.

Il primo round se lo aggiudica il club ligure che vince di misura in trasferta dopo i rigori. I minuti regolamentari dell’incontro sono terminati con il risultato di 11-11 in una gara segnata da grande equilibrio. La serie dei rigori, però, ha visto portarsi avanti Genova che conclude così l’incontro sul risultato di 15-16. Gara 2 è in programma l’otto maggio in Liguria.

Decisiva la traversa di Vitale nell’ultimo rigore tirato dal TeLiMar Palermo. L’eventuale gara 3, ad ogni modo, è in programma sempre nel capoluogo siciliano, alla piscina Olimpica di viale del Fante, l’undici maggio prossimo. Intanto, però, la squadra di Gu Baldineti dovrà recuperare lo svantaggio in gara 2 a Genova.