Serie A1: il derby siciliano va all’Ortigia, Nuoto Catania sconfitta in casa

Il TeLiMar perde la gara casalinga contro Brescia

Quinta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Impegnate tutte le squadre siciliane, con particolare attenzione al derby dell’isola tra Nuoto Catania e Ortigia Siracusa. Il TeLiMar Palermo, invece, ha ospitato l’AN Brescia di coach Alessandro Bovo, squadra alla ricerca di continuità di risultati.

La sfida alla piscina comunale di Nesima, nel derby di Sicilia, vede vincere di misura la squadra ospite guidata da Stefano Piccardo. Gli aretusei si impongono per 12-11 ai danni dei rossazzurri, che fino all’ultimo secondo hanno provato a riacciuffare la gara per ottenere almeno un pareggio. Le squadre si sono risposte gol su gol per più di metà partita.

Il club dell’Addaura di Gu Baldineti, invece, nella vasca interna della piscina comunale di viale del Fante, esce sconfitta dal match contro i lombardi. Il risultato finale è di 12-9 in favore degli ospiti, arrivato dopo un incontro combattuto in cui si è lottato su ogni pallone. Sorpasso in classifica dei cugini siracusani ai danni dei palermitani, che si fermano a quota 9 punti (10 le lunghezze per l’Ortigia).