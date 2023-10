Il Ct Palermo vince anche alla prima in casa: 5-1 contro il Tc Bisenzio Prato

Buon pareggio a Verona per la squadra femminile

PALERMO – Nella seconda giornata di Serie A1 maschile il Ct Palermo non delude e porta a casa un successo importante alla prima partita davanti al pubblico di casa. La vittoria arriva con il risultato finale di 5-1 maturato contro i toscani del Tc Bisenzio Prato.

Salvatore Caruso, reduce dalla bella vittoria maturata sabato 14 ottobre al 25.000 dollari di Santa Margherita di Pula in finale su Marcello Serafini, ha sconfitto 6-4 6-2 Francesco Canò. Il mancino ligure Alessandro Giannessi va a rimontare per 4-6 6-2 6-1 Samuele Pieri, mentre l’altro mancino, il 19enne beniamino di casa Gabriele Piraino, si è imposto in tre set ai danni di Cosimo Banti. Jacopo Stefanini, fratello della numero 127 WTA Lucrezia, ha battuto Francesco Mineo, elemento del vivaio del Ct Palermo, al pari di Piraino, per 6-3 6-2.

Nei due doppi le squadre Giannessi – Caruso e Piraino – Mineo si sono imposte in due parziali rispettivamente sulle coppie composte da Canò – Banti e Stefanini – Pieri. Domenica 22 ottobre altra gara interna per il Ct Palermo, l’ultima del girone d’andata, contro gli umbri dello Junior Tennis Perugia di Francesco Passaro e Gianmarco Moroni.

Pari a Verona per la compagine femminile

La squadra femminile dei capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni ottiene, intanto, un buon pareggio sul rosso indoor di Verona. Le donne del Ct Palermo salgono a 4 punti proprio come la squadra veneta.

Vince la 19enne Virginia Ferrara che con lo score di 1-6 6-3 6-3 prevale a spese di Angelica Raggi numero 984 al mondo, best ranking 515. Giorgia Pedone beneficia del ritiro dopo 3 giochi, causa infortunio, dell’iberica Eva Alvarez Guerrero (numero 328 WTA). Federica Bilardo (semifinalista sabato 14 ottobre al 25.000 di Pula) viene sconfitta 6-4 6-2 per mano di Angelica Moratelli numero 93 in doppio e 534 nel singolare.

Infine la coppia Moratelli – Raggi supera con il punteggio di 6-3 0-6 10-8 Giorgia Pedone e Federica Bilardo. Domenica 22 ottobre seconda trasferta di fila per il Ct Palermo che si recherà in Piemonte per affrontare il Tennis Beinasco.

I risultati

Ct Palermo – Tc Bisenzio 5-1

Salvatore Caruso b. Francesco Canò 6-4 6-2

Gabriele Piraino b. Cosimo Banti 6-1 2-6 6-3

Alessandro Giannessi b. Samuele Pieri 4-6 6-2 61

Jacopo Stefanini b. Francesco Mineo 6-3 6-2

Gabriele Piraino – Francesco Mineo b. Cosimo Banti – Francesco Canò 6-1 6-3

Alessandro Giannessi – Salvatore Caruso b. Jacopo Stefanini – Samuele Pieri 7-6 6-2

At Verona – Ct Palermo 2-2

Giorgia Pedone b. Eva Guerrero 2-1 rit

Angelica Moratelli b. Federica Bilardo 6-4 6-2

Virginia Ferrara b. Angelica Raggi 1-6 6-3 6-3

Angelica Moratelli – Angelica Raggi b. Federica Bilardo – Giorgia Pedone 6-3 0-6 10-8