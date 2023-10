Serie A2: Trapani in vetta con la vittoria a Milano, rammarico Fortitudo

Granata da soli a punteggio pieno

Terza giornata di campionato di Serie A2 di basket nazionale anche per le squadre siciliane. Nel girone verde, Trapani ha fatto visita all’Urania Milano mentre Agrigento ha ospitato in Sicilia il Basket Torino. I granata tornano a casa con una vittoria importante che vale il primo posto in classifica. La Fortitudo cade per la seconda volta in casa dopo una buona prestazione nella gara precedente in trasferta.

Per gli Shark la prova del nove è superata: dopo una vittoria esterna e una interna, la squadra di coach Parente raggiunge la vetta della graduatoria con un successo per 81-91 all’Allianz Cloud di Milano. Ancora due punti per i granata che hanno evidenziato per l’ennesima volta quale sarà il loro obiettivo stagionale.

C’è rammarico, invece, per la Fortitudo Agrigento che esce sconfitta dalla seconda partita casalinga di questa stagione con il risultato di 70-77. Il ko arriva dopo una battaglia fisica che ha visto Torino sempre avanti se non per qualche minuto nel secondo parziale di gioco.