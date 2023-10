La Fortitudo Agrigento inizia con un ko, esordio con vittoria per Trapani Shark

Al via il campionato di Serie A2

1' DI LETTURA

Al via il campionato di Serie A2 di basket maschile. Sui parquet nazionali del girone verde impegnate Fortitudo Agrigento e Trapani Shark, compagini siciliane che vogliono fare bene nella stagione appena iniziata.

Il club granata del presidente Antonini vince all’esordio contro Vigevano per 90-82. La gara, giocata lontana dalla Sicilia, ha visto i ragazzi di coach Parente consolidare il vantaggio finale nel terzo e nell’ultimo parziale del match.

La Fortitudo Agrigento, invece, è stata sconfitta 67-75 in casa dalla Sebastiani Rieti. La squadra di coach Pilot all’esordio stecca totalmente l’approccio alla partita, con l’assenza di Cohill che ha avuto una certa rilevanza in campo. Molti tiri sotto canestro sono stati sbagliati e Rieti non ha perdonato i siciliani.