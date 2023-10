Serie A2: Trapani Shark infermabile, ancora una sconfitta per Agrigento

Quarta giornata di campionato

1' DI LETTURA

Non si ferma la corsa di Trapani Shark nel campionato nazionale di Serie A2 maschile. Non può festeggiare, invece, la Fortitudo Agrigento, uscita sconfitta dal match contro Monferrato.

Nella quarta giornata della seconda serie italiana, girone verde, al PalaShark di Trapani i granata vincono contro la JuVi Cremona con il risultato finale di 82-75. La squadra di coach Parente è alla quarta vittoria di fila in campionato, a punteggio pieno e da sola in testa alla classifica. Una compagine in crescita, ma che ha comunque ancora alcuni margini di miglioramento.

Concretezza determinante nel momento decisivo del match, invece, per Casale Monferrato. Il club piemontese infatti vince per 76-74 ai danni di Agrigento. Decisivo l’ultimo quarto al PalaEnergica Paolo Ferraris, con la squadra di casa che crede nella vittoria e riesce a superare i siciliani ottenendo i due punti.

Foto in alto dalla pagina Facebook di Trapani Shark.