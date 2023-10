Serie A2: bene Trapani Shark in casa, riscatto Fortitudo Agrigento a Milano

Ottimi risultati per le siciliane

1' DI LETTURA

Seconda giornata di Serie A2 di basket maschile e ottimi risultati per le compagini siciliane impegnate in campionato nel girone verde. A partire da Trapani Shark, alla seconda vittoria consecutiva in stagione. Nel rinnovato “Pala Shark”, i granata si impongono per 91-85 ai danni di Monferrato.

Trasferta complicata a Milano, invece, per la Fortitudo Agrigento, che vince e convince contro l’Urania favorita prima del match. I “Giganti” portano a casa due punti pesanti dopo la sconfitta casalinga con Rieti e in Lombardia si riscattano vincendo 75-69.