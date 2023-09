Il Palermo sfida gli ex rosa dell’Ascoli: le probabili formazioni

Alle 14.00 il fischio d'inizio del match

Sono cinque gli ex calciatori rosanero dell’Ascoli che oggi avranno di fronte una parte del loro passato. Allo stadio “Cino e Lillo Del Duca”, infatti, a partire dalle ore 14.00, il Palermo sarà ospite del Picchio in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B. Nel settore ospiti dell’impianto sportivo marchigiano, saranno in circa 400 a sostenere il club rosanero.

Viviano, Bellusci, Gnahoré, Kraja e Nestorovski sfideranno la compagine guidata da Eugenio Corini alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo. Un pareggio e due vittorie è il bottino ottenuto fino a questo momento dalla società di viale del Fante. I padroni di casa, invece, reduci dal 3-1 contro il Südtirol prima della sosta, hanno vinto soltanto una partita nelle prime quattro giornate di campionato.

Il club del capoluogo siciliano non ha intenzione di fermare la sua corsa verso l’obiettivo stagionale. “Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte in un ambiente caldo – ha detto il tecnico dei rosa Corini prima della gara contro l’Ascoli -. Siamo consapevoli di tutto, ma anche di cosa siamo noi, vogliamo farci trovare pronti”.

Le probabili formazioni

Dei cinque ex Palermo a disposizione di William Viali, tecnico dell’Ascoli, saranno titolari solo in tre nel 4-3-2-1 dei bianconeri. Viviano tra i pali, Bellusci nella linea difensiva e Gnahoré in cabina di regia, con Kraja e Nestorovski pronti a entrare in campo dalla panchina.

Corini si affiderà ancora al suo 4-3-3, seppur con alcune assenze. Pigliacelli resta il portiere titolare e contro l’Ascoli quasi sicuramente Lund e Vasic non saranno in campo dal primo minuto. Fermi per infortunio, invece, ci sono ancora Buttaro e Insigne, con quest’ultimo partito in trasferta con i compagni. Coppia di centrali di difesa composta da Lucioni e Ceccaroni, con i tempi di gioco che saranno dettati da Stulac in mezzo al campo, affiancato da Segre e Henderson. Brunori in avanti, mentre sulle corsie esterne ci saranno l’estro e la corsa di Di Francesco e Di Mariano.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane; Masini, Gnahorè, Caligara; Manzari, Rodriguez; Mendes.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.