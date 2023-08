Il Bari resta in 9, il Palermo non riesce a segnare: 0-0 al San Nicola

Pesa il rigore sbagliato da Di Mariano

Palermo sfortunato, ma sicuramente anche poco concreto al “San Nicola” di Bari. La prima di Serie B termina a reti inviolate, con i rosanero che non riescono a far male ai padroni di casa rimasti addirittura in nove uomini dopo le espulsioni di Maita e Di Cesare. Il rigore sbagliato da Di Mariano pesa parecchio al triplice fischio di una partita tutto sommato equilibrata.

Nel primo tempo forse va un po’ meglio il Bari, ma a inizio ripresa i Galletti restano in dieci uomini e a quel punto la squadra di Corini prova ad emergere. Poco dopo Di Cesare tira per la maglia Brunori e viene espulso anche lui: il numero 10 del Palermo spara alto il penalty assegnato ai suoi. Nei minuti finali rosanero all’arrembaggio alla ricerca del gol che potrebbe valere i tre punti. Ci riesce Brunori, che però viene fermato dal VAR per la punta di un ginocchio in fuorigioco. Contro il Bari in nove uomini, sicuramente, il Palermo poteva e doveva fare di più.

IL TABELLINO

BARI: 22 Brenno, 4 Maita, 6 Di Cesare (cap.), 8 Benali (dal 39′ s.t. Pucino), 9 Nasti (dal 16′ s.t. Menez), 17 Maiello, 18 Diaw (dal 15′ Scheidler), 20 Sibilli (dal 16′ s.t. Zuzek), 23 Vicari, 31 Ricci, 93 Dorval. A disposizione: 1 Frattali, 3 Perrotta, 5 Matino, 7 Menez, 10 Bellomo, 19 Faggi, 21 Zuzek, 24 Edjouma, 25 Pulcino, 29 Lops, 44 Scheidler (dal 39′ s.t. Edjouma), 77 Morachioli. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac (dal 24′ s.t. Mancuso), 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano (dal 33′ s.t. Soleri), 11 Insigne (dal 33′ s.t. Valente), 15 Marconi (dal 24′ s.t. Buttaro), 20 Vasic (dal 33′ s.t. Saric), 32 Ceccaroni, 37 Mateju. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 7 Mancuso, 8 Segre, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 23 Saric, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente. Allenatore: Corini.

Arbitro: Maresca (Napoli). Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) – Ricci (Firenze). Quarto Ufficiale: Grasso (Ariano Irpino). VAR: Marini (Roma 1). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Marconi, Di Cesare, Sibilli, Corini (non dal campo), Maiello, Benali, Vasic, Insigne, Menez, Brenno. Espulso: Maita, Di Cesare (doppia ammonizione).

LA PARTITA

SECONDO TEMPO

60′ – Non c’è più tempo, il direttore di gara fischia tre volte. Bari-Palermo termina 0-0.

58′ – Gol annullato al Palermo, il VAR segnala a Maresca posizione irregolare di Matteo Brunori.

55′ – GOL DEL PALERMO! Ultimo assalto per i rosanero con Gomes che serve Buttaro tutto solo, il terzino quindi mette la sfera in mezzo e Brunori con un guizzo (e un rimpallo fortunato) manda la palla in rete.

50′ – Palermo all’arrembaggio, i rosa cercano il gol.

45′ – Otto minuti di recupero anche nella ripresa.

42′ – Palermo ancora vicinissimo al gol con Saric che imbuca per Ceccaroni che a sua volta serve Brunori. Il capitano dei rosanero si gira bene ma non colpisce la sfera dopo aver preso posizione.

39′ – Ancora cambi in casa Bari, dentro Pucino e Edjouma che vanno a prendere il posto di Benali e Scheidler.

33′ – Dentro Saric, Soleri e Valente; fuori Vasic, Di Mariano e Insigne per il Palermo. Riprende la sfida.

31′- Cooling break anche nella ripresa.

24′ – Doppio cambio per Corini, entrano Buttaro e Mancuso che sostituiscono Marconi e Stulac. Il Palermo adesso gioca con il 4-2-4, Mateju va a sinistra e Ceccaroni si mette al posto di Marconi; Buttaro a destra, coppia di centrocampo con Vasic e Gomes. Mancuso va accanto a Brunori.

23′ – Sul dischetto va Di Mariano che calcia con il destro e spara altissimo, risultato che resta in parità!

21′ – Dopo l’on field review il direttore di gara prende la sua decisione: assegnato il penalty ai siciliani e doppia ammonizione per Di Cesare, è espulso. Bari in nove uomini.

19′ – Brunori trattenuto per la maglia da Di Cesare, protesta tutto il Palermo perché vuole il calcio di rigore. Ammonito il capitano dei rosa per proteste, così come il tecnico dei rosanero Corini mentre Maresca viene richiamato al VAR.

16′ – Lasciano il terreno di gioco Sibilli e Nasti, al loro posto entrano Zuzek e Menez.

11′ – Occasione importante per i rosanero con Brunori di testa a un metro dalla porta, Brenno para con il petto ma il numero 9 del Palermo era in fuorigioco.

9′ – Stulac prova la conclusione al volo da fuori area, un rimpallo favorisce Vasic che tutto solo davanti a Brenno non riesce a impattare la sfera.

7′ – Ammonito Sibilli che trattiene Mateju per la maglia.

5′ – Maresca richiamato al VAR, il fallo di Maita è eccessivo. On field review per il direttore di gara che rivede l’intervento sullo schermo e cambia la sua decisione: espulso il numero 4, Bari in dieci uomini. Ammonito anche Di Cesare.

3′ – Ammonito Maita, pesta la caviglia a Vasic.

Ore 21:42 – Riprende la sfida tra i Galletti e i rosanero.

PRIMO TEMPO

55′ – Con qualche secondo in più si chiude il primo a reti inviolate. Occasioni per entrambe le squadre nel corso dei primi 45 minuti, ma probabilmente più pericoloso il Bari complessivamente.

45′ – Otto i minuti di recupero.

44′ – Rispondono i rosanero con Brunori che punta un difensore avversario e prova il tiro da fuori area che non è preciso ma va vicino al palo.

42′ – Bari ancora pericoloso con Sibilli che inventa da posizione defilata e serve a rimorchio Maita. Il numero 4 prova a calciare di prima intenzione, palla fuori.

38′ – Il match riprende dopo alcuni istanti di stop: il direttore di gara Maresca ha perso la suola degli scarpini e la ripara con il nastro adesivo per arrivare alla fine del primo tempo.

34′ – Riprende la sfida.

32′ – Cooling break al “San Nicola”.

24′ – Ammonito Marconi, per l’arbitro commette fallo nell’anticipare di testa Scheidler.

15′ – Diaw non riesce a proseguire il match per un problema muscolare, al suo posto entra Scheidler.

14′ – Calcia in porta anche il Palermo con Ceccaroni che prova a far male all’estremo difensore barese dopo una serie di rimpalli al limite dell’area di rigore.

12′ – Diaw supera sull’esterno Lucioni, serve a rimorchio Sibili che tutto solo calcia senza centrare la porta.

9′ – Altro pericolo per il Palermo con un buon inserimento di Nasti, Pigliacelli però chiude la conclusione in diagonale con il piede.

4′ – Il match riprende dopo alcuni istanti di pausa: prima del palo di Vasic, Nasti ha provato ad anticipare Pigliacelli sorprendendolo ma lo colpisce in mezzo alle gambe. Estremo difensore dei rosanero soccorso, può continuare la partita.

2′ – Vasic calcia in porta dalla lunga distanza su contropiede, Brenno non ha una buona presa e la palla finisce sul palo.

Ore 20:32 – Inizia il match del “San Nicola” tra Bari e Palermo.