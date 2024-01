Catanzaro-Palermo, Corini: “Abbiamo avuto le opportunità per vincerla”

Le parole del tecnico dei rosanero dopo il pareggio al "Ceravolo"

Catanzaro e Palermo si dividono la posta in palio allo stadio “Nicola Ceravolo”. L’allenatore dei rosanero Eugenio Corini, alla fine del match, commenta così in mixed zone l’incontro terminato 1-1: “C’è rammarico, la percezione nel secondo tempo era che potevamo vincere. Abbiamo avuto le opportunità per farlo, il primo tempo è stato più equilibrato ma abbiamo avuto un’occasione nitida per sbloccare la partita”.

“Abbiamo preso il gol dell’uno a zero noi su una punizione respinta, nel contrasto dentro l’area hanno avuto la meglio – prosegue il tecnico dei siciliani -. Lo spirito e la voglia ci sono stati, la squadra poi è andata a recuperare la partita. Già negli ultimi quindici minuti del primo tempo avevo la percezione che il gol potesse arrivare e poi è arrivato. Abbiamo fatto per me un’ottima gara, la continuità di prestazione c’è. Resta quel pizzico di rammarico perché abbiamo avuto le opportunità per vincerla”.

Corini ha poi commentato anche alcune scelte tattiche e di formazione: “Il Catanzaro è una squadra che palleggia, non puoi lasciarti trasportare dall’entusiasmo perché in contrattacco sono pericolosi. Per me chi è entrato ha fatto molto bene. La doppia punta non ce l’avevo, non c’era Brunori e ho messo dentro Mancuso per Soleri. Ho optato per un centrocampo solido, fisico e con queste caratteristiche siamo andati molto vicini a vincerla. Ranocchia? Eravamo d’accordo con la società per trovare giocatori che potessero alzare il livello della rosa e con lui e con Diakité pensiamo di averlo fatto. Ranocchia ha fatto un’ottima partita, nonostante i pochi allenamenti. Ci darà una grande mano, ne sono sicuro”.

“Portiamo a casa questo punto che lascia un po’ di rammarico perché potevamo vincerla. Adesso dobbiamo portarci questo rammarico nella settimana di lavoro verso il Bari. Un’altra squadra di livello ma abbiamo tanta voglia di vincere visto che in casa abbiamo trovato continuità e vogliamo continuare a darla”, conclude l’allenatore del Palermo.