Como-Palermo, Segre: “Questa città e noi meritiamo qualcosa di importante”

Il centrocampista: "Felice per il quarto gol, bisogna lavorare sui dettagli"

Terzo gol consecutivo, quarta rete in campionato e ancora una prestazione di grande sostanza per Jacopo Segre. Il centrocampista del Palermo commenta in mixed zone la delusione del risultato finale (3-3) contro il Como: “Sono felice per il mio quarto gol e sono felice che mia mamma e la mia famiglia siano venuti qua a vedere la partita. C’è poco da dire sulla gara, bisogna lavorare su alcuni dettagli anche perché non è la prima volta che subiamo gol nei primi minuti della ripresa”.

“Anche oggi – aggiunge Segre – abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Questa città e noi meritiamo veramente qualcosa di importante, oggi l’abbiamo fatto vedere. Siamo usciti da un periodo negativo, facendo delle grandi prestazioni contro il Pisa e il Como. Dobbiamo andare avanti così, sono i dettagli che fanno la differenza e ci lavoreremo. Abbiamo giocato contro una squadra di grande blasone rispondendo presente. Abbiamo fatto una grandissima partita, ma purtroppo sono stati i dettagli che ci hanno fatto pareggiare”.