Cosenza-Palermo, Vasic non recupera: i convocati di Mignani

In totale sono quattro gli assenti per i rosanero

Michele Mignani dovrà fare a meno anche di Vasic. Il giovane calciatore serbo, in vista della gara in trasferta contro il Cosenza, non è tra i convocati dal tecnico dei rosanero. Vasic è alle prese con un edema osseo al terzo e al quarto metatarso del piede destro. Oltre a lui, non saranno della partita in Calabria anche Ranocchia (lesione al bicipite femorale della coscia destra) e i due squalificati Lucioni e Di Mariano.

Nella lista dei convocati, però, rientrano Gomes e Coulibaly, reduci da un turno di stop anche loro per squalifica. Il Palermo sarà in campo contro il Cosenza nella giornata di sabato 13 aprile a partire dalle ore 16.15. Questi, dunque, i calciatori scelti dall’allenatore del Palermo Michele Mignani.

La lista dei convocati

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè

80 Coulibaly