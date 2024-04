Cosenza-Palermo, Henderson: “Peccato non aver vinto, abbiamo giocato bene”

Il centrocampista: "Sono orgoglioso della mia squadra"

“Secondo me abbiamo giocato bene, il Cosenza ha avuto poche occasioni. Sono orgoglioso della squadra perché per me abbiamo fatto una bella partita, peccato solo non aver vinto”. Così Liam Henderson in mixed zone commenta Cosenza-Palermo terminata 1-1. Il centrocampista dei rosanero è contento della prestazione offerta dalla sua squadra. “Io devo essere professionale ogni giorno e devo fare il massimo in allenamento”.

“Sono contento anche per Buttaro che ha giocato titolare dopo tanto tempo e ha fatto gol. Si vedono un po’ di più le giocate che ci chiede di fare il mister e, ripeto, è un peccato non aver vinto. Per noi è importante arrivare ai playoff al cento per cento e insieme ai nostri tifosi e in casa sicuramente avremo un grande supporto. Siamo tanti in mediana con qualità ma siamo tutti amici, se qualcuno fa bene siamo tutti contenti”, ha concluso il calciatore scozzese.