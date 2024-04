Cosenza-Palermo, Mignani: “Visto una crescita rispetto alla gara con la Samp”

Il tecnico: "Il rigore non so se c'era ma cambia poco, io devo guardare altro"

Secondo pareggio consecutivo per il Palermo dall’arrivo sulla panchina dei siciliani di Michele Mignani. Il tecnico dei rosanero, dopo l’uno a uno contro il Cosenza, commenta così la gara in mixed zone: “Credo che la squadra rispetto alla partita contro la Sampdoria abbia fatto dei passi in avanti. Sotto certi aspetti ha avuto una buona gestione della palla e ha secondo me ha anche creato ti presupposti per andare a far male all’avversario. Abbiamo subito poco contro un avversario che come noi ha bisogno di punti e oggi si giocava la partita per provare a vincere”.

“I ragazzi secondo me hanno iniziato già ad acquisire una certa personalità e una certa consapevolezza, mi è piaciuta come hanno mosso la palla e come si sono mossi in verticale – aggiunge Mignani -. Abbiamo fatto anche un bel gol, rispetto alla gara contro la Samp ho visto una crescita. Segre? È un giocatore che ha caratteristiche ben delineate, ha grande inserimento e ha già fatto un buon numero di gol. Oggi secondo me avevamo bisogno di muovere la palla in maniera un po’ più fluida, ma tengo tutti in considerazione e infatti dopo l’ho fatto entrare. Per me devono mettersi tutti a disposizione a seconda della partita e ci sarà spazio per tutti”.

“Entrare a partita in corso è sempre difficile. Oggi c’era anche il primo caldo e secondo me i ritmi non sono stati altissimi, ma siamo stati bravi a far correre un po’ l’avversario. A volte chi entra può essere determinante a volte no, nella parte finale la partita ha perso intensità e qualità probabilmente. Gol subito per ingenuità? Dopo il rigore stavamo continuando a giocare, questo è il lato positivo di oggi. I ragazzi anche in vantaggio hanno continuato a giocare con personalità e per cercare di fare il secondo gol. Con un pizzico di fortuna in più magari la portavi a casa. Il rigore non so se c’era ma cambia poco, io devo guardare la prestazione meno il risultato”, ha concluso l’allenatore del Palermo.