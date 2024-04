Cosenza-Palermo, Mignani conferma la difesa a tre: le probabili formazioni

Nuove idee per la linea mediana dei rosanero

Prima gara in trasferta allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza per Michele Mignani sulla panchina del Palermo. A partire dalle ore 16.15, infatti, i rosanero affronteranno i calabresi guidati dal tecnico William Viali in occasione della trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Motivazioni e obiettivi diversi metteranno di fronte due squadre che hanno nel mirino unicamente i tre punti in vista delle ultime gare della regular season della serie cadetta.

I padroni di casa, ormai da diverse giornate, lottano per allontanarsi dalla zona playout della classifica. I calabresi sono a quota 35 punti e in quattordicesima posizione, ma il diciottesimo posto (il primo verso il basso che ti manda direttamente in Serie C) dista appena tre punti. E nelle ultime cinque partite, il Cosenza ha pareggiato due volte e ha perso in tre occasioni. La vittoria, alla compagine di Viali, manca dal 17 febbraio, quando i tre punti arrivarono contro il Lecco. Il match di andata, giocato al “Barbera” il 22 settembre 2023, fu vinto di misura proprio dal Cosenza con il gran gol di Canotto nei minuti di recupero.

Il Palermo, alla seconda gara con la nuova guida tecnica Michele Mignani, è reduce dal pareggio per 2-2 contro la Sampdoria. I rosanero, però, arrivano al match contro i calabresi con la prima settimana completa di lavoro alle spalle. Per la sfida contro i blucerchiati, a tal proposito, il tecnico dei siciliani ha avuto a disposizione un allenamento e una rifinitura per preparare l’incontro. Il club di viale del Fante si trova al sesto posto in graduatoria con 50 punti ottenuti e l’allenatore ex Bari, che sembra aver dato una scossa ai suoi dopo essere subentrato a Corini, vuole ottenere il miglior piazzamento in classifica in vista dei playoff.

Le probabili formazioni

Mister Viali dovrebbe optare per uno schieramento dei suoi con il 3-5-2. Con questo modulo il Cosenza può coprirsi senza rischi eccessivi in fase difensiva e cercare di far male in avanti con i diversi calciatori di qualità a disposizione nel pacchetto offensivo. Tra questi, dovrebbe essere titolare proprio l’ex rosa Gennaro Tutino.

L’allenatore del Palermo dovrebbe confermare la difesa a tre con Nedelcearu al posto dello squalificato Lucioni. Sulla linea mediana, Gomes potrebbe fare coppia con Coulibaly e Segre potrebbe occupare la corsia di destra al posto di Di Mariano fermato dal giudice sportivo (dalla parte opposta ci sarebbe Lund). Scalpita anche Stulac, che si gioca il posto da titolare con il senegalese per dare caratteristiche completamente diverse al centrocampo dei siciliani. Di Francesco avrebbe nuovamente libertà di movimento tra metà campo e attacco, alle spalle della coppia Brunori-Mancuso. Tra i pali, nonostante i rumors della settimana, dovrebbe iniziare la partita il solito Pigliacelli.

COSENZA (3-5-2): Micai; Venturi, Camporese, Meroni; Mazzocchi, Zuccon, Calò, Antonucci, D’Orazio; Forte, Tutino

PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni; Segre, Coulibaly, Gomes, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso.