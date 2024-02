Cremonese-Palermo, conferme per Corini: le probabili formazioni

Un altro big match in Serie B e rosanero ancora protagonisti

Un altro big match in Serie B e tra i protagonisti c’è ancora il Palermo. Allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, la squadra guidata da Giovanni Stroppa è pronta per ospitare i rosanero nella gara che mette in palio il secondo posto in classifica. Punti importanti sul piatto dell’incontro tra i lombardi e i siciliani, punti che possono alimentare il sogno per la promozione diretta in Serie A in vista della parte finale del campionato cadetto.

La Cremonese arriva al match odierno (calcio d’inizio alle ore 14.00) con la migliore difesa di questa Serie B. Sono soltanto 17 i gol subiti dalla compagine di mister Stroppa. Nelle ultime cinque gare, i padroni di casa hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi e al momento si piazzano al secondo posto in classifica con 46 lunghezze a referto. L’ultima sconfitta in campionato per i grigiorossi risale proprio al match di andata con il Palermo, giocato al “Renzo Barbera”. 3-2 il risultato finale, con i rosanero che guadagnarono i tre punti con una punizione di Stulac sul finale di gara nel giorno di Santo Stefano.

La squadra del tecnico di Bagnolo Mella deve mettere in campo continuità di prestazioni e di risultati come fatto in maniera impeccabile nelle ultime uscite. Cinque vittorie consecutive in casa, tre successi di fila in campionato e cinque risultati utili uno dopo l’altro (4 vittorie e un pareggio). Il momento di forma eccezionale dei siciliani ha portato Brunori e compagni al terzo posto in graduatoria con 45 punti, a una sola lunghezza di distanza proprio dalla Cremonese. Terza posizione consolidata dopo la vittoria casalinga contro il Como del turno precedente: a 45 lunghezze, insieme ai rosanero, ci sono anche Venezia e lo stesso club lariano.

Le probabili formazioni

Giovanni Stroppa schiera la sua Cremonese con un 3-5-2. La squadra grigiorossa presenta elementi di qualità in tutti i reparti e può risultare molto pericolosa sia a livello collettivo che con qualche giocata individuale. I padroni di casa ritrovano Johnsen e Majer dopo la squalifica, con il primo che dovrebbe essere schierato titolare.

Il 4-3-3 di mister Corini va verso una conferma dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro il Como nel turno precedente. Niente da fare per Lund che resta ai box, al suo posto c’è di nuovo Aurelio come terzino sinistro. Recuperato invece Graves che è partito con la squadra, ma nelle gerarchie c’è sempre Diakité davanti a lui. Confermato anche Di Mariano nel tridente d’attacco.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Falletti, Johnsen; Vazquez, Coda.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.