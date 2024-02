Feralpisalò-Palermo, Soleri: “Stavo per andare via, troppo legato alla piazza”

L'attaccante: "La squadra era forte, ancora di più con i nuovi innesti"

“Sono stato vicino ad andare via ma sono troppo legato a Palermo e sono felice di essere rimasto. Spero di continuare ad aiutare la squadra fino alla fine del campionato, perché tutti meritano il massimo. Abbiamo un obiettivo e speriamo di raggiungerlo tutti insieme”. Così Edoardo Soleri in mixed zone inizia il suo commento al termine della gara contro la Feralpisalò terminata 2-1 in favore dei rosanero.

L’attaccante autore del secondo gol dei siciliani, l’ennesimo da subentrato, ha poi aggiunto: “Il primo tempo è stato equilibrato e sicuramente loro hanno avuto qualche occasione in più. Questo certifica la forza della Feralpisalò, la Serie B è un campionato molto difficile. Oggi hanno dimostrato le loro qualità mettendoci in difficoltà, in casa non perdevano da un po’ e quindi non era una partita facile. Nella ripresa siamo entranti meglio con la voglia di portare a casa i tre punti e soffrendo ci siamo riusciti”.

“Paura alla fine? Paura no, ma negli ultimi minuti sul 2-1 è normale che loro vanno tutti all’attacco e ci sta soffrire. L’importante era vincere, soffrendo è ancora più bello. La squadra è forte e adesso lo è ancora di più con i rinforzi che sono arrivati. L’obiettivo è fare il meglio possibile di qui alla fine. Se continuiamo così possiamo toglierci delle soddisfazioni”, ha concluso Soleri.