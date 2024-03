Lecco-Palermo, Nedelcearu: “Ancora 27 punti, ci crediamo fino alla fine”

Il difensore: "Pensiamo alla prossima partita adesso"

“Sono contento perché ho aiutato la squadra a vincere. Per me non conta tanto se faccio gol o meno, l’importare resta la vittoria della squadra”. Così Ionut Nedelcearu, autore del gol vittoria dei rosa, commenta la gara contro il Lecco vinta di misura dal Palermo. “Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Per me i calciatori devono essere pronti e quando vengono chiamati dal mister devono dimostrare di esserlo”.

“Oggi abbiamo fatto un gran lavoro per mantenere la nostra porta inviolata – prosegue il difensore rumeno in mixed zone -. Era un campo difficile e ci aspettavamo questa partita, ma è importante sapere che possiamo fare anche queste partite più sporche. Aiutano la squadra a crescere. Ci crediamo fino alla fine, ci sono 27 punti in gioco e può succedere di tutto. Pensiamo però solo alla prossima partita perché dobbiamo e vogliamo vincere”.