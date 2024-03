Lecco-Palermo, Corini torna al suo undici “ideale”: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo vuole ripartire e per farlo dovrà vincere allo stadio “Rigamonti-Ceppi” nella gara odierna contro il Lecco (calcio d’inizio alle ore 16.15). Le sconfitte arrivate negli ultimi due turni hanno fatto perdere terreno in classifica ai rosanero, ma la squadra guidata da Eugenio Corini vuole comunque continuare a credere al sogno promozione diretta in Serie A. Sogni e ambizioni che possono essere alimentati solo con i tre punti, a partire dalla sfida in trasferta contro la compagine di mister Aglietti.

Il Lecco è l’attuale fanalino di coda del campionato di Serie B. La squadra lombarda sta vivendo un vero e proprio periodo nero. In piena lotta per la salvezza, i blucelesti hanno ottenuto un solo punto nelle ultime nove gare. Il pareggio contro la Ternana (0-0) ha fermato quella che stava per diventare una lunghissima serie di sconfitte consecutive. Quindi sono 21 i punti ottenuti fino a questo momento dalla compagine guidata da Aglietti. Nella gara d’andata, però, il Lecco si è imposto per 2-1 allo stadio “Renzo Barbera”, match giocato il 29 ottobre 2023.

I rosanero, a dieci gare dalla fine della regular season di Serie B, devono e hanno intenzione di rialzarsi dopo essere caduti sotto i colpi della Ternana e del Brescia. Nelle ultime cinque gare il Palermo ha portato a casa due vittorie, un pareggio e due sconfitte appunto. Decisive le ultime tre partite, soprattutto per quello che riguarda l’umore in casa Palermo. I siciliani a questo punto del campionato si trovano al sesto posto in graduatoria con 46 punti a referto: il secondo posto per ora dista 10 lunghezze (Cremonese 56), il terzo invece è a 6 punti (Como 52).

Le probabili formazioni

Il Lecco ha vissuto una settimana turbolenta anche a livello dirigenziale. Alla fine sulla panchina è stato confermato Alfredo Aglietti che schiera i suoi con un 4-3-3. In avanti attenzione al trio Lepore-Inglese-Buso, sostenuto da un centrocampo di sostanza e qualità.

Mister Corini torna a schierare il suo undici “ideale”, con tutte le prime scelte che fino al primo tempo di Cremonese-Palermo avevano fatto sognare la piazza palermitana. Tornano in mediana Ranocchia, Gomes e Segre, così come in avanti ci saranno Di Mariano e Di Francesco ai lati di Brunori.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Guglielmotti, Ierardi, Capadrossi, Caporale; Listkowski, Galli, Ionita; Lepore, Inglese, Buso.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.