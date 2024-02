Quarto successo di fila al “Barbera” per il Palermo: Bari battuto 3-0

In gol per i rosanero Ranocchia, Ceccaroni e Segre

PALERMO – Quarto successo di fila per il Palermo allo stadio “Renzo Barbera”. L’impianto sportivo di viale del Fante diventa sempre più un fortino per la compagine guidata da Eugenio Corini. Il Bari di Pasquale Marino lascia il campo sconfitto dopo una prestazione impeccabile da parte dei padroni di casa. Pochi rischi e tante occasioni per Brunori e compagni, che con la vittoria contro i pugliesi fanno un bel balzo in classifica in attesa delle gare del weekend.

Nel secondo anticipo consecutivo, i rosanero sono di scena davanti al proprio pubblico. La gara inizia subito in discesa per il Palermo, che sostenuto dai 23.392 tifosi presenti prova a farsi vedere a più riprese in avanti. Il match però viene sbloccato a pochi istanti dalla fine del primo tempo: il gol di pregevole fattura che apre le danze lo sigla Ranocchia, al suo esordio da titolare al “Barbera”. Nella ripresa il Bari prova a rendersi pericoloso, ma alla fine i siciliani raddoppiano al 71′ con Ceccaaroni. Il tris della squadra di Corini porta la firma di Segre, al settimo gol stagionale e al sesto di testa. Gioco, partita e incontro per il Palermo.

I rosanero, con la vittoria casalinga ai danni dei Galletti, raggiungono il quarto posto in classifica a quota 39 punti. Sopra ci sono Venezia e Como con 41 lunghezze e il Parma capolista a 45 punti. In attesa delle gare del fine settimana del campionato di Serie B, il Palermo aggancia di nuovo una zona di vertice della serie cadetta. L’obiettivo è quello di rimanere agganciati alla parte alta della classifica, puntando possibilmente al secondo posto che significherebbe promozione diretta in Serie A.

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Segre, Brunori (Cap.; dall’82’ Soleri), Insigne (dal 66′ Di Mariano), Ranocchia (dal 76′ Coulibaly), Di Francesco (dal 76′ Vasic), Nedelcearu, Diakité (dall’82’ Graves), Ceccaroni. A disposizione: Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Di Mariano, Marconi, Vasic, Buttaro, Soleri, Aurelio, Henderson, Coulibaly. Allenatore: Corini.

BARI: Brenno, Maita (Cap.), Matino, Menez (dal 65′ Achik), Vicari, Edjouma (dal 78′ Morachioli), Pucino (dall’87’ Guiebre), Acampora (dall’87’ Lulic), Puscas (dal 65′ Nasti), Kallon, Dorval. A disposizione: Pellegrini, Pissardo, Nasti, Bellomo, Achik, Lulic, Guiebre, Zuzek, Morachioli. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Paride TREMOLADA (Monza). AA1: Alessandro COSTANZO (Orvieto). AA2: Tiziana TRASCIATTI (Foligno). IV UFFICIALE: Andrea ANCORA (Roma 1). VAR: Marco SERRA (Torino). AVAR: Giampiero MIELE (Nola).

MARCATORI: 44′ Ranocchia (P), 71′ Ceccaroni (P), 80′ Segre (P).

NOTE: Ammoniti: Acampora (B), Di Francesco (P), Pucino (B), Graves (P), Vasic (P).

La partita

90′ + 4′ – Non c’è più tempo. L’arbitro fischia tre volte, Palermo-Bari termina 3-0

90′ – Saranno quattro i minuti di recupero prima del fischio finale

89′ – Giallo per Vasic

87′ – Ultimi cambi anche in casa Bari. Lulic prende il posto di Acampora, Guiebre quello di Pucino

85′ – Gol annullato al Bari per una posizione di fuorigioco, Matino aveva battuto Pigliacelli di testa. Confermata l’offside anche dopo un check del VAR

84′ – Giallo per Graves

82′ – Un altro doppio cambio per il Palermo. Lasciano il terreno di gioco Brunori e Diakité, entrano in campo Soleri e Graves

80′ – GOL DEL PALERMO! I rosanero calano il tris con l’ennesimo assist di Di Mariano e l’ennesimo gol di testa di Segre

78′ – Mister Marino sostituisce Edjouma con Morachioli

76′ – Lasciano il campo Ranocchia e Di Francesco, dentro per il Palermo Coulibaly e Vasic

73′ – Giallo per Pucino

71′ – GOL DEL PALERMO! Di Mariano batte un calcio di punizione dalla destra e trova in area di rigore l’inserimento perfetto di Ceccaroni. Raddoppio dei rosanero con il colpo di testa del difensore rosanero

67′ – Giallo per Di Francesco

66′ – A seguire Corini manda in campo Di Mariano al posti di Insigne

65′ – Primi cambi tra i pugliesi. Fuori Menez e Puscas, dentro Achik e Nasti

58′ – Tiro insidioso di Acampora da fuori area

55′ – Nei primi minuti della ripresa il Bari prova a farsi vedere ripetutamente in avanti, ma il Palermo riesce a chiudere gli spazi

21.36 – Batte il Palermo, ricomincia la gara al “Barbera”

45′ + 2′ – Terminano i primi 45 minuti sul vantaggio dei rosanero. Il Palermo si è reso maggiormente pericoloso rispetto alla squadra ospite, il primo tempo finisce sul risultato di 1-0 per la squadra di Corini. Sorpasso meritato dei siciliani

45′ – Saranno due i minuti di recupero

44′ – GOL DEL PALERMO! Cross dalla sinistra di Lund rimesso in mezzo dal lato opposto dove arriva Ranocchia che colpisce di controbalzo e batte Brenno mettendo la sfera sotto l’incrocio

35′ – Brunori salva la sua porta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo del Bari. Puscas aveva colpito a botta sicura

33′ – Gioco fermo per qualche istante per un problema alla testa di Matino, il match riprende dopo le cure mediche

30′ – Super parata di Brenno sulla conclusione forte a incrociare col sinistro di Ranocchia

26′ – Acampora ferma irregolarmente la corsa di Lund, giallo per lui

15′ – Palo del Palermo! I rosanero scambiano bene in mezzo al campo e Gomes si propone in avanti. Brenno para la sua conclusione e sulla ribattuta Di Francesco di testa colpisce il legno

8′ – Brunori tenta lo scavetto dalla lunga distanza, Brenno para con poca difficoltà

3′ – Tentativo da calcio di punizione di Ranocchia, palla di poco alta sopra la traversa

Ore 20.33 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, l’arbitro fischia l’inizio del match

Ore 20.30 – Palermo e Bari entrano in campo, soliti saluti di rito

Ore 20.15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 20.30

Ore 19.45 – Squadre sul terreno di gioco per il riscaldamento prima della gara