Palermo-Bari, ipotesi Ranocchia e Diakité titolari: le probabili formazioni

Corini valuta le possibili scelte dal primo minuto per la sua formazione

PALERMO – Chiuso il capitolo calciomercato invernale, è tempo di pensare al campo. Il Palermo ospita il Bari nel secondo anticipo consecutivo di campionato. Dopo il pareggio per 1-1 al “Ceravolo” di Catanzaro di venerdì scorso, i rosanero affronteranno davanti al proprio pubblico i pugliesi di Pasquale Marino. L’obiettivo è quello di proseguire nella continuità di risultati positivi e di vittorie casalinghe, al fine di raggiungere la promozione in massima serie.

Il Palermo, nelle ultime tre gare al “Renzo Barbera”, ha sempre ottenuto i tre punti e adesso la compagine guidata da Eugenio Corini vuole andare avanti in questa serie di successi casalinghi. Più in generale, andando a ritroso verso i cinque incontri precedenti in campionato, il club del capoluogo siciliano ha messo a referto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La zona alta della classifica della Serie B, intanto, continua a restringersi: ci sono solo nove punti di distacco tra la prima, il Parma (45), e la sesta in graduatoria, il Cittadella (36). I rosanero occupano la quinta posizione proprio a pari punti con i veneti.

Nell’impianto sportivo di viale del Fante arriva il Bari sotto la guida tecnica dell’ex Palermo Pasquale Marino. I “Galletti” sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Reggiana per 2-0, ma nelle ultime cinque partite è arrivata comunque solo una vittoria. Completano il computo finale anche tre pareggi. Nella gara di andata, la prima di campionato allo stadio “San Nicola”, il match tra Bari e Palermo terminò a reti inviolate. Il club pugliese, dunque, a questo punto della stagione, si trova al dodicesimo posto in classifica con 27 lunghezze ottenute.

Le probabili formazioni

Il tecnico di Bagnolo Mella manda i suoi in campo con il solito 4-3-3. La novità nel pacchetto di difesa dovrebbe essere l’esordio da titolare di Salim Diakité nella corsia di destra. A centrocampo conferme per Ranocchia insieme a Gomes e Segre, mentre in attacco potrebbe tornare il trio offensivo composto da Di Francesco, Brunori e Insigne.

Modulo speculare a quello dei rosa per il tecnico siciliano alla guida del Bari. In cabina di regia c’è Karlo Lulic, con Edjouma e Maita ai suoi lati. In avanti ci sarà un altro ex rosa, il rumeno George Puscas, che farà reparto insieme a Kallon e Sibilli.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Lulic, Edjouma; Kallon, Puscas, Sibilli.