Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni del match

Torna Di Francesco tra i titolari

PALERMO – La compagine rosanero torna allo stadio “Renzo Barbera” per sfidare il Catanzaro nell’anticipo del venerdì sera del campionato di Serie B. Il Palermo gioca davanti ai propri tifosi per cercare di mettere un punto al momento di crisi stagionale e in vista di un mese complicato, con diversi scontri al vertice in programma. A partire dalla sfida contro i calabresi, che dà il via a questo “dicembre di fuoco” per i siciliani.

Il Palermo, al rientro dalla sosta per le nazionali, doveva dimostrare una reazione già durante la sfida esterna contro la Ternana nel turno precedente. In realtà, contro la penultima in classifica, i rosanero hanno portato a casa solo un pareggio. E sul piano del gioco non sembrano esserci stati particolari miglioramenti. Il processo di ripartenza è lungo, però, e la sfida con il Catanzaro potrebbe riportare il giusto entusiasmo in casa rosanero. Il club di proprietà del City Football Group è quinto in classifica con 24 punti e nelle ultime cinque gare ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Gli uomini guidati da Vincenzo Vivarini, dal canto loro, arrivano ben motivati nell’impianto sportivo di viale del Fante. Nel match precedente, infatti, i giallorossi hanno vinto per 2-0 il derby calabrese contro il Cosenza, ritrovando entusiasmo e “leggerezza” in campo. Un successo per il Catanzaro che, oltre al valore territoriale, ha interrotto anche una mini serie di sconfitte di fila, ben tre fino a quel momento. Gli ultimi cinque match dei calabresi sono stati un po’ in chiaroscuro: due vittorie e tre sconfitte a referto, che permettono ai giallorossi di essere al sesto posto in graduatoria a pari punti con i rosanero (24).

Le probabili formazioni

Nel 4-3-3 di Eugenio Corini dovrebbero esserci diverse conferme dalla sfida contro la Ternana. Scelta ancora la coppia difensiva Lucioni-Marconi, con Mateju e Lund sugli esterni. In mediana ecco ancora Stulac in cabina di regia, mentre Coulibaly e Gomes saranno le mezzali. Infine, in attacco dovrebbe rivedersi Di Francesco al rientro dall’infortunio, con Brunori e Di Mariano.

Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, opta per il 4-4-2 nello schieramento tattico dei suoi. I calabresi possono far male in ripartenza e presentano diversi giocatori di qualità in tutti i reparti. Tra gli ex rosa ci sono l’estremo difensore Andrea Fulignati (portiere titolare dei giallorossi) e l’attaccante Matteo Stoppa (che potrebbe subentrare a partita in corso).

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Gomes; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci.