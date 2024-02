Palermo-Como, rientra Gomes tra i rosanero: le probabili formazioni

Mister Corini potrebbe schierare ancora dal primo minuto Di Mariano

PALERMO – Allo stadio “Renzo Barbera” arrivo il Como di Roberts e Fabregas in quello che sarà un vero e proprio big match del campionato di Serie B. Il Palermo di Eugenio Corini ospita i lariani in un match che mette in palio punti pesanti: le due squadre si giocano una buona fetta della lotta alla promozione diretta in Serie A. E lo faranno nell’impianto sportivo di viale del Fante che, per l’occasione, ospiterà probabilmente più di trentamila tifosi rosanero per quello che diventerà il nuovo record stagionale in Serie B di presenze sugli spalti.

La compagine rosanero guidata dal tecnico di Bagnolo Mella è alla ricerca della terza vittoria consecutiva, del quarto risultato utile di fila e del quinto successo senza interruzioni tra le mura amiche. Tante ambizioni e punti importanti in occasione della gara contro il Como, che con continuità di prestazioni e risultati può proiettare i rosanero ancora più vicini al sogno Serie A. Il Palermo è attualmente quinto in classifica con 42 lunghezze ottenute, ma il distacco con le concorrenti per la corsa al secondo posto è di pochissimi punti.

Sul secondo gradino del podio della graduatoria di Serie B, infatti, c’è la Cremonese (46) che ha pareggiato 0-0 contro l’Ascoli nell’anticipo del venerdì sera e appena un punto sotto il Como (45). Guida la classifica il Parma (51), mentre subito dopo i due club lombardi c’è il Venezia (44). Anche la squadra di Roberts e Fabregas (quest’ultimo nello staff tecnico dopo aver guidato i lariani ad interim perché ancora sprovvisto di patentino) prova a inseguire il terzo successo consecutivo in campionato. Ambizioni di promozione in Serie A pure per la società biancoblu, che al “Barbera” troverà uno stadio che va verso il pienone per sostenere la compagina rosanero.

Le probabili formazioni

Il tecnico di Bagnolo Mella perde Lund per un sovraccarico muscolare nella settimana che precede il match. Lo statunitense si aggiunge a Graves, Lucioni e Desplanches, tutti infortunati. Nel 4-3-3 dei rosanero, dunque, il terzino sinistro sarà Aurelio. Rientra in cabina di regia Gomes, reduce da una sindrome influenzale. Nell’equilibrio della formazione rosanero, l’unico ballottaggio dovrebbe riguardare l’esterno sinistro d’attacco: Di Mariano sembra in vantaggio su Insigne.

Il Como, che a gennaio ha fatto acquisti di spessore, si schiera con un 4-2-3-1. Diversi i giocatori di qualità nel reparto offensivo, nonostante l’assenza per infortunio di Cutrone. Osservato speciale sarà sicuramente Strefezza, arrivato dalla Serie A (Lecce). Tra i lariani, presenti gli ex rosanero Goldaniga e Sala: il primo dovrebbe essere titolare, il secondo invece potrebbe subentrare a partita in corso.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.