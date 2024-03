Palermo, Graves: “A Brescia volevamo regalare la vittoria ai tifosi”

Il difensore: "Contro il Lecco vogliamo vincere. Ci sono ancora dieci partite"

PALERMO – C’è delusione in casa rosanero. Le sconfitte contro Ternana e Brescia hanno lasciato tanta amarezza tra le fila del Palermo, che adesso vuole dimenticare gli ultimi due turni di campionato e proiettarsi alla prossima sfida contro il Lecco. “Siamo dispiaciuti per la sconfitta di Brescia, non è stata la partita che speravamo di disputare. Volevamo riscattare la gara contro la Ternana e portare a casa una vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti”.

Parla così Simon Graves, terzino a disposizione del tecnico Eugenio Corini, che prova a fare un punto della situazione ai microfoni ufficiali del club. “Abbiamo vissuto un periodo positivo da dicembre in poi, abbiamo ottenuto vittorie e punti in classifica. Dopo sfortunatamente abbiamo avuto queste due brutte partite, è difficile capire perché non siamo riusciti a fare meglio. Penso che il campionato sia difficile e tute le avversarie siano temibili a prescindere dalla posizione in classifica. Bisogna essere sempre pronti a dare il massimo perché in caso contrario si può andare in difficoltà”.

“Chiediamo scusa ai tifosi”

Il sostegno dei tifosi del Palermo alla squadra guidata dal tecnico di Bagnolo Mella non è mai mancato. Sia in casa che in trasferta si registrano numeri da record e questo Graves e compagni lo sanno: “Vogliamo chiedere scusa ai nostri tifosi, soprattutto a quelli che ci hanno raggiunto a Brescia. Hanno fatto un lungo viaggio per sostenerci. Volevamo regalare loro una vittoria e una buona prestazione ma non ci siamo riusciti. Adesso vogliamo vincere la prossima sfida”.

“In questo momento non dobbiamo guardare la classifica, ci sono ancora dieci partite da giocare e tanti punti a disposizione – prosegue il calciatore danese -. Anche se abbiamo fatto un passo indietro, nel corso del campionato anche altre squadre possono perdere punti. Dobbiamo essere sempre concentrati sulla prossima partita e vincerla”.

Verso il Lecco

Domenica 10 marzo, a partire dalle ore 16.15, il Palermo sarà ospite del Lecco nella seconda gara in trasferta consecutiva per i rosanero: “Abbiamo un solo obiettivo, vincere e portare a casa i tre punti. Solo così possiamo recuperare terreno nei confronti delle squadre davanti a noi per la lotto promozione. Il Lecco ha ottenuto un solo punto nelle ultime nove gare, troveremo quindi un avversario arrabbiato che vuole vincere, così come noi. Ma saremo pronti a lottare per i tre punti”, conclude Graves.