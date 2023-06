Serie B, calendario asimmetrico: le date della stagione 2023/2024

Si parte sabato 19 agosto e la regular season termina il 10 maggio 2024

È andata in scena l’assemblea di Lega Serie B (in videoconferenza) nella giornata di venerdì 23 giugno. Il calendario della serie cadetta che sarà presentato a Como il prossimo 11 luglio, avrà un’importante novità. È stato infatti approvato dall’Assemblea, per la prima volta, il calendario asimmetrico, con le gare del girone di ritorno che non saranno speculari a quelle di andata. Anche la Serie B, dunque, così come per la massima serie, ha deciso di adottare questa tipologia di organizzazione nello svolgimento della stagione sportiva.

L’Assemblea ha inoltre stabilito che non si giocherà durante le soste nazionali e ha confermato il boxing day del 26 dicembre, soprattutto in considerazione del grande successo di questa stagione che ha registrato il record di audience e il quarto posto nella classifica delle giornate con più spettatori.

La sosta invernale è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno stabilita il 13 gennaio. Decisi inoltre i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio oltre a Pasquetta lunedì primo aprile 2024. Già deliberato l’inizio campionato nella scorsa Assemblea con il via sabato 19 agosto e conclusione venerdì 10 maggio 2024.